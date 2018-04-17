صور.. سكرتير عام المنوفية يبحث الشكاوى والطلبات خلال لقاء خدمة المواطنين







المنوفية _ محمد فتحى

عقد اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ، اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين لبحث شكاوي وطلبات المواطنين بحضور مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ، حيث تم بحث 12 طلب وشكوي لعدد من المواطنين والتي تنوعت ما بين طلبات لرؤساء الأحياء والمدن وطلبات لمديري بعض المديريات الخدمية وغيرها.

واستمع السكرتير العام لشكوي عدد من أهالي قري شبشير وزاوية الناعورة ونادر بشأن الموافقة علي تنفيذ طلعة ونزلة لطريق شبين الكوم - طملاي الجديد علي ترعة النعناعية لخدمة أهالي القرى.

وعلى الفور وجه السكرتير العام الشكوى إلى المستشار الهندسي بالمحافظة لسرعة دراسة الموضوع وإعداد تقرير عاجل وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة ، كما كلف رئيس مركز ومدينة أشمون بسرعة بحث ودراسة طلب مقدم من أهالي مركز ومدينة أشمون لإقامة مجمع مصالح متكامل ومتعدد الأدوار وأخر لإقامة مجمع مواقف بقرية شما لخدمة أهالي مركزى أشمون ومنوف .

وأحال السكرتير العام باقى الطلبات والشكاوى إلى الجهات المختصة لإتخاذ اللازم.

وأصدر السكرتير العام توجيهاته بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام لدراسة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين وسرعة البت فيها بتقارير عاجلة .

من جانبه أكد السكرتير العام حرصه على التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

الشكاوي والطلبات خلال لقاء خدمة المواطنين

الشكاوي والطلبات خلال لقاء خدمة المواطنين

الشكاوي والطلبات خلال لقاء خدمة المواطنين

الشكاوي والطلبات خلال لقاء خدمة المواطنين