صور.. انطلاق المؤتمر الرابع لشباب الباحثين بمشاركة 120 بحثا بجامعة سوهاج







سوهاج - محمود مقبول

افتتح الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اليوم، المؤتمر الرابع لشباب الباحثين والذي أقيم تحت عنوان " دور البحث العلمي في التنمية المستدامة"، وذلك بقاعة قناة السويس للمؤتمرات بالجامعة الجديدة.

وفي بداية كلمته، أعرب الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج بفخره واعتزازه بشباب الباحثين بالجامعة ودورهم في اثراء المجال العلمي والبحثي، لأنهم اصحاب رسالة ورؤية علمية، كما أشاد الدكتور أيمن بالمجهود المضني الذي يبذلوه أعضاء هيئة التدريس بالمجلس الإقليمي بالمحافظة، وطالب جميع الباحثين بضرورة المشاركة بأبحاثهم العلمية في كافة المشاريع التنموية التي تنفذها المحافظة، بالإضافة الي المساهمة في حل المشاكل المجتمعية كالخصومات الثأرية والفتن الطائفية وتنظيم الأسرة ومشكلة الأمية .

وقدم الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة الشكر لدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج لدعمه الكامل للجامعة، ومشاركته في كافة المؤتمرات العلمية والبحثية التي تنظمها الجامعة، كما قدم التهنئة ايضا بافتتاح قاعة قناة السويس وتنفيذ اول مؤتمر بها، مقدما الشكر لكل رؤساء الجامعة السابقين الذين ساهموا في إنشائها علي هذا النحو المشرف.

وأشاد عزيز بمدي الإقبال علي المؤتمر من شباب الباحثين والمشاركة بأكثر من 120 بحثا علميا في مختلف التخصصات ، كما وعد باستمرار تنفيذه سنويا بعد توقفه عدة سنوات نظرا لاهميته في تنمية ودعم روح الإبداع لدي شباب الباحثين، والتعرف علي المدارس العلمية المختلفة من اجل تنفيذ بحث علمي متميز يخدم الجامعة والمجتمع الخارجي.

وأكد رئيس الجامعة علي ضرورة استكمال الهياكل الأكاديمية بالجامعة، والتركيز علي الأبحاث العلمية التطبيقية القابلة للتنفيذ والتي يكون لها عائد مادي واقتصادي يعود بالنفع علي المجتمع.

وفي نهاية كلمته وعد رئيس الجامعة بنشر كل الأبحاث التي سيتم مناقشتها بالمؤتمر في مجلد خاص علي حساب الجامعة للمساهمه في نشرها.

وقال الدكتور طلعت مصطفي الشيخ مقرر المؤتمر، إن هذا المؤتمر يساهم في دور الجامعة الرائد كجهة بحثية في حل قضايا المجتمع ومواجهة التحديات التي تعوق التنمية، الي جانب ان لجامعة سوهاج السبق الاول بين الجامعات في تشجيع شباب الباحثين من خلال السماح لهم بحضور المؤتمرات والدورات التدريبية علي حساب الجامعة، سواء للبحث او كمستمع، مضيفا انه سيكون هذا المؤتمر أساسا لتكوين فريق بحثي من شباب الباحثين للمشاركة في اجراء البحوث الجماعية لبعض المشاكل الرئيسيّة التي تتحدي التنمية وهي مشكلتي البطالة والغذاء ووضع خطة بحثية المساهمه في حلهما.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تم فتح باب الحوار والمناقشة مع المشاركين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، حيث وعد الدكتور ايمن عبد المنعم والدكتور احمد عزيز بتنظيم لقاء مفتوح مع الشباب لعرض رؤيتهم ومقترحاتهم للمساهمة في وضع خطة التنمية، وشرح مقومات الاستثمار والفرص المتاحة للتطوير، وتضمن اليوم الاول للمؤتمر محاضرتين و3جلسات علمية

جدير بالذكر، أنه سوف تحاضرغدا الاربعاء الدكتور ة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة الفولبريت والتي ستناقش وتستعرض منح الماجستير والدكتوراه لشباب الباحثين والمهمات العلمية لاعضاء هيئة التدريس الي جانب سبل التبادل العلمي بين الجامعة والجامعات الامريكية .



المؤتمر الرابع لشباب الباحثين بسوهاج



المؤتمر الرابع لشباب الباحثين بسوهاج



المؤتمر الرابع لشباب الباحثين بسوهاج



المؤتمر الرابع لشباب الباحثين بسوهاج



المؤتمر الرابع لشباب الباحثين بسوهاج



المؤتمر الرابع لشباب الباحثين بسوهاج



المؤتمر الرابع لشباب الباحثين بسوهاج



المؤتمر الرابع لشباب الباحثين بسوهاج



المؤتمر الرابع لشباب الباحثين بسوهاج



المؤتمر الرابع لشباب الباحثين بسوهاج