صور.. انشاء كوبرى وموقف أتوبيس بتكلفة 9 ملايين جنيه بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيح اليوم الثلاثاء أعمال إنشاء كوبرى ميت علوان بشرق مدينة كفر الشيخ بتكلفة 6 مليون جنيه،كما تفقد محافظ كفر الشيح أعمال إنشاء موقف الأتوبيس الجديد لشركة أتوبيس وسط الدلتا على مساحة 3000 متر مربع بتكلفة 3 مليون جنيه خلال 60 يوم.

وتفقد نصر أعمال نقل مقلب القمامة العمومي بغرب مدينة كفر الشيخ لتسليمه لوزارة الإسكان لافتًا أنه تم نقل 95% من حجم التراكمات بمقلب القمامة والعمل مستمر حتى تسليم الموقع بالكامل لمشروع الإسكان.

أكد محافظ كفر الشيخ،إنه جاري انشاء كوبرى ميت علوان الجديد بشرق مدينة كفرالشيخ على ترعة ميت يزيد بعرض 12 متر بتكلفة 6 مليون جنيه لتخفيف التكدس المرورى بمنطقة مجمع مواقف كفرالشيخ وشرق المدينة وتسهيل حركة المرور للقادمين من شارع الزهيري بحي القنطرة شرق والموقف العمومي ومحاور مدينة كفرالشيخ غرب، وسيتم الانتهاء من الأعمال خلال عام، لافتاً ان أعمال انشاء الطرق والكباري من أهم مشروعات البنية التحتية والتنمية بمحافظة كفرالشيخ.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه سيتم توفير جميع المرافق من كهرباء وصرف ومياه للموقف بجانب المبنى الإداري وغرفة حراسة، لافتاً انه سيتم الانتهاء من أعمال انشاء موقف اتوبيس وسط الدلتا الجديد خلال شهرين وسيتم الانتهاء من نقل الموقف القديم المقابل للمرور في موقعه الجديد خلال 90 يوم لتسهيل حركة المرور واستغلال موقف الاتوبيس القديم في مشروعات النفع العام لإقامة طريق مزدوج بشرق مدينة كفرالشيخ لتسهيل حركة المرور وتحسين الخدمات للمواطنين، مؤكداً ان المشروعات الجديدة التي يتم انشائها في المحافظة تسير وفق رؤية علمية تضع مستقبل الأجيال القادمة نصب أعينها .

قال محافظ كفر الشيخ ، سيتم الانتهاء من نقل التراكمات من مقلب القمامة خلال 30 يوم، وتم الانتهاء من رفع التراكمات على مساحة 9 أفدنة ونصف الفدان من إجمالي مساحة 10 أفدنة، وسيتم تسليم المساحة الإجمالية الى وزارة الاسكان خلال 45 يوم لتنفيذ مشروع الاسكان بغرب مدينة كفر الشيخ ،بالإضافة الى مواقع أخري لحل مشكلة الاسكان بمدينة كفرالشيخ المستمرة منذ عام 2004 حتى الآن مشيرا انه يتابع ملف الإسكان شخصياً بشكل يومي من خلال الزيارات الميدانية لمواقع المشروع والتقارير اليومية،لافتاً انه يتم نقل 15 الف متر مكعب من التراكمات أسبوعياً.

وشدد المحافظ على ضرورة مواصلة العمل حتى الانتهاء من نقل المقلب خارج المدينة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، واستغلال أرض المقلب التي تبلغ مساحتها 10 أفدنه لإقامة مشروعات الإسكات بالإضافة إلى عدد من المواقع الأخرى منها منشأه فؤاد البحرية وغيرها لحل مشكلة الإسكان بكفر الشيخ .