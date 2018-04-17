video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.."اليوم السابع" يرصد معاناة 850 أسرة غرب بورسعيد

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:02 م
صور.."اليوم السابع" يرصد معاناة 850 أسرة غرب بورسعيد معاناة 850 أسرة غرب بورسعيد


بورسعيد – محمد فرج
إضافة تعليق

مياهٌ راكدةٌ بالأرضِ ومواسيرٌ للشُربِ جافة وخدماتٌ بلا فائدة وأطفالٌ يتسارعون لملء الزجاجات تلبيةً لاحتياجاتِ ذويهم اليومية، هكذا حال 850 أسرة من أهالى قرى غرب محافظة بورسعيد ، حسب رواياتهم التى وعد التنفيذون بالمحافظة حلها خلال أيام معدودة .

وبدأت كاميرا "اليوم السابع" فى التجول بشتى شوارع قرية المناصرة التابعة لحى الغرب، والتى تبعُد 15 كيلو مترا عن الإطار الجمركى وحيز المدينة بالمحافظة، للوقوف على حال الأهالى بعدما جاءت شكوى من انقطاع لمياه الشُرب وسوء الخدمات من صحة، وصرف صحى، ومواصلات، وكهرباء، وغيرها، حتى أن المنازل تعتمد على ملء "الجراكن" للشرب وتلبية متطلبات اليوم .

وأكدت عوضه عبدالجواد، 72 سنة، من أهالى قرية المناصرة، فى لقائها مع "اليوم السابع"، أنها تعانى من انعدام وجود المياه على الرغم من سدادها لرسوم استخدام المياه والكهرباء، مضيفة أنها على مدار 8 سنوات تعانى المنطقة من نقص فى الخدمات .

وأوضح محمد حسن مرعى، من أهالى القرية، أنه يتكلف يومياً 40 جنيها للمواصلات فقط حتى يصل إلى محل عمله، هذا بالإضافة إلى نقص المياه والكهرباء وسوء حالة الطرق، وعبر عن ذلك قائلاً : "احنا تعبانين هنا .. الواحد مش عارف يعيش " .

بينما تتجول كاميرا "اليوم السابع" بين 40 عمارة سكنية بقرية المناصرة، وجدنا سيدة مُسنة تقف بشرفة المنزل، وبسؤالها عن المشاكل التى تتواجها، أفادت أن المياه منقطعة منذ أسبوعين، ونعانى أشد المعاناة ونقوم بملئ المياه من السيارات .

وقال عدد من الأهالى بنطاق القرية، إن المياه تنقطع دوماً غير أنها تكون غير نقية وتأتى صفراء اللون، وأتى أحد المواطنين بمياه من الصنبور "الحنفية" الخاص به ليُطلعنا على درجة تعكيرها  قائلاً "دى منظر ميه إنسان يشربها .. المسئولين ييجوا يشربوا الميه دى واحنا نشربها"، وتعددت شكاواهم جميعا من الانقطاع المتكرر للمياه .

وقال المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، إن انقطاع المياه عن قرية المناصرة غرباً، كان بسبب كسر فى الماسورة الرئيسية الواصلة للقرية وتم إصلاحه وستستقر المياه بالمنازل .

وأضاف "ابو زهرة"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إصلاح مشاكل الصرف الصحى بالمنطقة كاملة وخلال أيام ستنتهى جميع المشاكل المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى .  

الأهالى يتحدثون لليوم السابع
الأهالى يتحدثون لليوم السابع

 

مياه راكدة للصرف الصحى
مياه راكدة للصرف الصحى

 

أحد الأهالى
أحد الأهالى

 

الصغار يملؤون المياه من صنبور بالشارع
الصغار يملؤون المياه من صنبور بالشارع

 

معاناة الاطفال بملء المياه
معاناة الاطفال بملء المياه

 

الأطفال يملؤون المياه
الأطفال يملؤون المياه

 

كشك للخدمات مفتوح ويسبب خطورة
كشك للخدمات مفتوح ويسبب خطورة

 

محمد حسن مرعى
محمد حسن مرعى

 

إحدى السيارات المتهالكة
إحدى السيارات المتهالكة

 

أحد الأهالى
أحد الأهالى

 

مياه الصرف الصحى بالأرض
مياه الصرف الصحى بالأرض

 

-مياه الصرف الصحى بالأرض أسفل العمارات
-مياه الصرف الصحى بالأرض أسفل العمارات

 

عبده .. أحد الأهالى
عبده .. أحد الأهالى

 

المياه راكدة منذ ايام
المياه راكدة منذ ايام

 

عوضة عبد الجواد
عوضة عبد الجواد

 

الصرف الصحى ومعاناة الأهالى
الصرف الصحى ومعاناة الأهالى

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الغندور": تخصيص سكن بديل لأهالى عقار "السيد متولى" ببورسعيد

اخبار مصر

اخبار بورسعيد

ملفات وتحقيقات

قرية المناصرة

غرب بورسعيد




لا تفوتك
وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة