سكرتير مساعد المنوفية يعقد اجتماعا تنسيقيا لحصر أملاك الدولة المتعدي عليها

سكرتير مساعد المنوفية يعقد اجتماعا تنسيقيا لحصر أملاك الدولة المتعدي عليهاالثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:41 م
جانب من الاجتماع
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عقد اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية ، اجتماعا حضره كل من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ووكيل وزارة الري و مفتش منطقة هيئة الأوقاف ومدير عام المتابعة بآثار المنوفية ومدير عام الإصلاح الزراعي ومدير عام الأملاك الاميرية بالمحافظة ومدير عام الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية ومدير عام إدارة أملاك الدولة بالديوان، حيث تناول الاجتماع ضرورة التنسيق لإعداد قاعدة بيانات واضحة ومنظومة معلوماتية تربط المحافظة واللجنة العامة لإسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها ومجلس الوزراء وجهات الولاية والأجهزة الرقابية بشأن عمل حصر دقيق لأراضي أملاك الدولة المتعدي عليها وحالات التقنين "مباني – زراعة " وما تم إزالته وكذا المتبقي .
وشدد السكرتير العام المساعد ، بضرورة عمل التقارير والبيانات بدقة بصفة شهرية وذلك عن طريق تفريغ البيانات بالنماذج الموزعة علي جميع مديري المديريات ورؤساء المراكز وتقديمها للجهة المعنية بذلك.
كما أكد علي ضرورة التنسيق بين جميع الادارات المعنية بعملية حصر الأراضي ورؤساء المراكز والمدن وإفادتهم بجميع البيانات المطلوبة بهذا الشأن.
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