سكرتير مساعد المنوفية يعقد اجتماعا تنسيقيا لحصر أملاك الدولة المتعدي عليها

المنوفية _ محمد فتحى

عقد اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية ، اجتماعا حضره كل من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ووكيل وزارة الري و مفتش منطقة هيئة الأوقاف ومدير عام المتابعة بآثار المنوفية ومدير عام الإصلاح الزراعي ومدير عام الأملاك الاميرية بالمحافظة ومدير عام الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية ومدير عام إدارة أملاك الدولة بالديوان، حيث تناول الاجتماع ضرورة التنسيق لإعداد قاعدة بيانات واضحة ومنظومة معلوماتية تربط المحافظة واللجنة العامة لإسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها ومجلس الوزراء وجهات الولاية والأجهزة الرقابية بشأن عمل حصر دقيق لأراضي أملاك الدولة المتعدي عليها وحالات التقنين "مباني – زراعة " وما تم إزالته وكذا المتبقي .