سكرتير عام المنوفية يتفقد سير أعمال نقل المخلفات بمقلب أبو خريطة







المنوفية _ محمد فتحى

تفقد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية،سير أعمال رفع مخلفات مقلب أبو خريطة العمومى بحى العزبة الغربية بشبين الكوم،بحضور رئيس حى العزبة الغربية وفريق من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام،وذلك للتأكد من انتظام سير العمل وعدم وجود ما يعوق الأعمال وحث العاملين ببذل المزيد من الجهد لضمان رفع المخلفات والانتهاء منها في الوقت المحدد.

وأعلن السكرتير العام فى بيان له اليوم أنه تم رفع 3000 طن مخلفات من المقلب ودفنها بطرق صحية أمنة بالمدفن الصحي منذ بدء العمل بالمقلب للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين .

ووجه السكرتير العام رئيس حى العزبة الغربية برفع نواتج التطهير بترعة طريق الماى القديم المؤدى للمقلب لتوسعة مدخل المقلب،كما شدد علي مدير مديرية الطرق بسرعة إنهاء رصف مدخل الشارع المؤدى للمقلب بطول 300 متر لسهولة حركة السيارات مما يضمن سرعة إنجاز الأعمال بالمقلب في الوقت المحدد.

من جانبه شدد الدكتور أيمن مختار علي ضرورة تكثيف الأعمال وتوفير كافة المعدات اللازمة وتذليل كافة العقبات التي قد تعوق سير عملية نقل المقلب والانتهاء منه وفق جدول زمني محدد في موعد غايته 30 يونيو 2018.