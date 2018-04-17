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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 05:06 م
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سفر وعودة 1240 مصريا وليبيا و330 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:53 م
سفر وعودة 1240 مصريا وليبيا و330 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم البرى


مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1240 مصريا وليبيا و330 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 828 إلى الجانب الليبى، بينهم 267 مصريا و561 ليبيا.

 

كما تم إنهاء إجراءات وصول 412 بينهم 318 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و94 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 392 ألفا و82 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 115 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 215 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 


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