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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 11:13 م
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سحب 25 رخصة قيادة وتسيير وتحصيل 10 آلاف جنيه غرامات فى حملة مرورية بالمحلة

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 11:08 م
سحب 25 رخصة قيادة وتسيير وتحصيل 10 آلاف جنيه غرامات فى حملة مرورية بالمحلة مخالفات مرورية


الغربية – مصطفى عادل
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، حملة مرورية مكبرة بمدينة المحلة بالاشتراك مع الأقوال الأمنية فى عدد من الميادين المهمة (الشون - المحطة - ش المخابرات - المشحمة) بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

 

وأسفرت جهود الحملة عن التصالح الفورى لعدد من المخالفات المرورية والتى يجوز فيها التصالح بمبلغ قيمته 10 آلاف و650 جنيها، وحجز ٥ توك توك بدون لوحات أو تراخيص، وسحب ٢٥ رخصة قيادة، وتسيير نظير عدد من المخالفات المرورية المتنوعة، وتحرير ٢٤ مخالفة غيابية و٣٤ مخالفة كلبش، تم التصالح عليها نظير الوقوف صف ثان والانتظار فى الممنوع.

 

كما تم عمل حملة على سائقى المركبات بنقطة مرور العلو للكشف عن متعاطى المخدرات تحت إشراف الرائد محمود أبو المكارم رئيس وحدة مباحث قسم مرور المحلة وباشتراك النقيب مدحت صقر، وتم ضبط 5 حالات إيجابى مخدرات.

 

وأسفرت الحملة على المواقف العشوائية بمدينة المحلة عن سحب 3 رخص وتم دفع 4 غرامات لمجلس المدينة، وسحب 6 رخص قيادة وتسيير لتجزئة خطوط السير.


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