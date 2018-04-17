رئيس مكتب شئون القبائل العربية بأسوان: السيسي يقود مصر لمرحلة عبور جديد

رئيس مكتب شئون القبائل العربية بأسوان: السيسي يقود مصر لمرحلة عبور جديدالثلاثاء، 17 أبريل 2018 11:07 م
جانب من الحفل
إضافة تعليق
قال العقيد مؤمن فتحى، رئيس مكتب شئون القبائل العربية بمحافظة أسوان، إن عيد تحرير سيناء مناسبة سعيدة لكل شعب مصر، حيث تأتي إيمانا بأهمية الحفاظ على التراب الوطنى، مشيدا بجهود القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب، والتى أعادت مصر إلى وضعها الطبيعى والمنطقة العربية، خلف قيادة واعية بخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يقود الوطن إلى مرحلة عبور جديدة عن طريق التنمية والبناء.
وأوضح رئيس مكاتب شئون القبائل العربية، أن شعب وجيش مصر تصدى لمختلف المؤامرات بإرادة صلبة وعزيمة قوية، فلم تقع مصر فى فخ الانقسام، بل وقف جيشها وشعبها "إيد واحدة".
إضافة تعليق
وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021
العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة