رئيس مكتب شئون القبائل العربية بأسوان: السيسي يقود مصر لمرحلة عبور جديد







أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح

قال العقيد مؤمن فتحى، رئيس مكتب شئون القبائل العربية بمحافظة أسوان، إن عيد تحرير سيناء مناسبة سعيدة لكل شعب مصر، حيث تأتي إيمانا بأهمية الحفاظ على التراب الوطنى، مشيدا بجهود القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب، والتى أعادت مصر إلى وضعها الطبيعى والمنطقة العربية، خلف قيادة واعية بخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يقود الوطن إلى مرحلة عبور جديدة عن طريق التنمية والبناء.

وأوضح رئيس مكاتب شئون القبائل العربية، أن شعب وجيش مصر تصدى لمختلف المؤامرات بإرادة صلبة وعزيمة قوية، فلم تقع مصر فى فخ الانقسام، بل وقف جيشها وشعبها "إيد واحدة".