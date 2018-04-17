رئيس جامعة بنى سويف يرسم على وجوه الأطفال فى يوم السعادة بكلية الأعلام







بنى سويف : هانى فتحى

قام الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف بمشاركة الإطفال وطلاب كلية الإعلام بيوم السعادة احتفاء باليوم العالمى للسعادة،حيث قام رئيس الجامعة بالرسم بالإلوان على وجه الطلاب لإدخال نوع من البهجة على قلوبهم.

ونظم قسم العلاقات العامة بكلية الاعلام بجامعة بنى سويف ، اليوم، الاحتفاليه السنوية الثانية بـ "يوم السعادة" احتفاءً باليوم العالمي للسعادة، وذلك في إطار حرص الكلية على إسعاد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ، والمساهمة في تعزيز قيم السعادة والإيجابية ، والتوعية بأهمية السعادة كونها أسلوب حياة.

كما نظمت الكلية احتفالية يوم اليتيم تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وبإشراف الدكتورعلاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة والدكتور محمد زين عميد الكلية وبحضورعدد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين و تم تنفيذ مجموعة من الانشطة الترفيهية و الفنية وتوزيع عدد من الهدايا على أكثر من 30 طفل يتيم.

ومن جانبه أشار الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة إلى أهمية ترسيخ مفهوم السعادة والإيجابية في بيئة العمل، والتي تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الأداء وتطوير الخدمات بما يعود بالسعادة على المجتمع.