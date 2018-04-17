رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد الأكاديمية الروسية الرئاسية للإدارة العامة والاقتصاد الوطنى







الدقهلية ـ محمد حيزة

استقبل الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة ، وفد معهد فولجوجراد فرع الأكاديمية الروسية الرئاسية للإدارة العامة والاقتصاد الوطني البروفيسور إجور تيمنسيف مدير المعهد والبروفسيور بافل ألموسف عميد كلية الإدارة العامة والدكتورة ناتليا بولتوفا قسم الاقتصاد والدكتورة إكاترينا استبانوفا مسئول العلاقات الدولية، لبدء تفعيل بنود مذكرة التفاهم المبرمة مع الأكاديمية الروسية الرئاسية للإدارة العامة والاقتصاد الوطني في موسكو والتي تم توقيعها في شهر يوليو الماضي.

حضر اللقاء الدكتور زكي زيدان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د. أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، محمد عطوة عميد كلية التجارة، الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، الدكتور محمد صلاح مدير مكتب العلاقات الدولية، الدكتورة سماح حافظ وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور طارق غلوش وكيل كلية التجارة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد السرجاني عضو مكتب العلاقات الدولية ومسئول الملف الروسي، الدكتورة مروة حسان عضو مكتب العلاقات الدولية بكلية التجارة، الدكتور هناء الجوهري مسئول التواصل الطلابي بكلية التجارة.

جاءت الزيارة في إطار البدء في تنفيذ وتفعيل برامج تعاون مشتركة منها تبادل أعضاء هيئة التدريس وإلقاء المحاضرات لنقل الخبرات وتعظيم الاستفادة من التنوع المعرفي، والتنسيق لإنشاء معهد الإدارة العامة وإعداد القيادات.

كما تم على هامش الزيارة عقد لقاء ببعض رجال الأعمال بمحافظة الدقهلية لمناقشة بحث التعاون التجارى والاقتصادى بين رجال الأعمال المصريين والروس حيث تقوم الجامعة بدورها فى تنمية المجتمع لتقديم الاستشارات بتنسيق جامعة المنصورة مع الأكاديمية الروسية ومعهد فولجوجراد كما تم خلال اللقاء الاتفاق على تنظيم زيارة لرجال الأعمال المصريين للتعرف على السوق الروسى ومتطلباته التجارية والاقتصادية من خلال التنسيق مع الغرفة التجارية الروسية

وأشار الدكتور محمد عطوة ، إلى أن هذا المعهد سيكون الخامس من نوعه على مستوى العالم وخاصة أنه بالتعاون مع أعرق أكاديمية روسية متخصصة في الإدارة والأقتصاد.

وذكر الدكتور محمد صلاح أن التعاون مع الجانب الروسي ليس مقتصرا على كلية التجارة فقط بل ويشمل برامج تعاون في العلوم القانونية والحقوق والعلوم ذات الصلة، للأستفادة من التنوع المعرفي لدي الأكاديمية الروسية والتي لها أكثر من 60 فرع على مستوى روسيا مما يكون له عظيم الأثر في تطوير البرامج الأكاديمية والعلمية والتعاون الذي يخدم المجتمع.

وأكد الدكتور محمد القناوي ، أن الجامعة تواكب توجه السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في نقل الخبرات وتطوير الكفاءات وتدريب القيادات وخاصة أن العلاقات بين مصر وروسيا تاريخية وتتمتع بصورة جيدة. مشددا سيادته على تفعيل برامج التعاون لتدخل حيز التنفيذ ليستفيد طلاب الجامعة وكذلك تقديم خدمة مجتمعية ترقى بقيادات المجتمع والإدارات.