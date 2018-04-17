دمشق تسحب تقارير حول اعتداء صاروخى على أراضيها ليلاً







أ ف ب

أفادت وسائل إعلام اليوم الثلاثاء، أن دمشق سحبت تقارير حول اعتداء صاروخى على أراضيها ليلاً

وكان قائد عسكرى سورى، أكد أن إنذار خاطئ أدى إلى إطلاق صواريخ الدفاع الجوى، مشير إلى أنه ليست هناك أى هجمة على سوريا.

من جهته أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان عن دوى انفجارات ضخمة قرب مطار الشعيرات العسكرى فى حمص، وأخرى فى منطقة القلمون الشرقى قرب دمشق حيث يقع مطارا الضمير والناصرية العسكريين، وأكد مدير المرصد أنه لم تسقط أى صواريخ على المطارات العسكرية الثلاثة.

من ناحيته، قال متحدث بإسم الجيش الاسرائيلى رداً على تقارير تحدثت عن غارة اسرائيلية على سوريا "لا علم لى بذلك".