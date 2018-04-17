خصم بدل القافلة لإمامين لتقصيرهم فى العمل بقليوب

خصم بدل القافلة لإمامين لتقصيرهم فى العمل بقليوبالثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:40 م
الشيخ موسى حسن موسى مدير إدارة أوقاف قليوب
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قرر الشيخ موسى حسن موسى مدير إدارة أوقاف قليوب، خصم بدل القافلة لإمامين من التابعين للإدارة لتقصيرهم في العمل .
جاء ذلك عقب الجولة المرورية التى قام بها مدير الإدارة على "عزبة عبد الله باشا وحلابة وعرب السنابلة " ، حيث تابع خلالها سير العمل وانتظام العاملين .
وتبين خلال الجولة ارتفاع مستوى الأداء وانتظام الغالبية العظمى من العاملين باستثناء مخالفات قليلة تم تحويل مرتكبيها للتحقيق.
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