خصم بدل القافلة لإمامين لتقصيرهم فى العمل بقليوب







القليوبية ـ احمد عبد الهادي بكير

قرر الشيخ موسى حسن موسى مدير إدارة أوقاف قليوب، خصم بدل القافلة لإمامين من التابعين للإدارة لتقصيرهم في العمل .

جاء ذلك عقب الجولة المرورية التى قام بها مدير الإدارة على "عزبة عبد الله باشا وحلابة وعرب السنابلة " ، حيث تابع خلالها سير العمل وانتظام العاملين .

وتبين خلال الجولة ارتفاع مستوى الأداء وانتظام الغالبية العظمى من العاملين باستثناء مخالفات قليلة تم تحويل مرتكبيها للتحقيق.