خارجية البحرين: الحصول على عضوية لجنة المنظمات غير الحكومية "تقدير دولى"







المنامة (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة اليوم الثلاثاء، أن انتخاب بلاده بعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية، خلال التصويت الذى جرى بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة فى نيويورك ، يعكس ثقة وتقديرًا دوليًا للسياسة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال الشيخ خالد ـ فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البحرينية بنا ـ أن هذا الإنجاز يأتى أيضا لحرص الملك حمد على ترسيخ جميع الحقوق والحريات والعمل الجماعى الفاعل والمنظم مع الحلفاء والأصدقاء لتحقيق أهداف ومقاصد منظمة الأمم المتحدة وإرساء الأمن والسلم الدوليين، وتتويجا لمسيرة متواصلة تقوم بها البحرين فى تعزيز احترام حقوق الإنسان على كافة المستويات الإقليمية والدولية ، وذلك باعتبارها ركيزة للمضى قدما نحو آفاق أرحب من التقدم والتنمية فى كافة المجالات.

وشدد الشيخ خالد على أن الاستراتيجيات المتكاملة والمبادرات البناءة التى يتبناها ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة فى تعزيز الشراكة والحوار مع مختلف دول العالم، جعل البحرين جديرة بهذا الفوز ويجعلها قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها فى هذه اللجنة بكل اقتدار.

وأكد الشيخ خالد أن وزارة الخارجية ستظل ماضية بكل قوة فى القيام بواجباتها فى تعريف العالم بمختلف المنجزات والمكتسبات الوطنية التى تتحقق وإبراز اسم مملكة البحرين فى المحافل الدولية، والحفاظ على تلك المكانة العالمية التى حققتها.