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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:26 م
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جمعية عمارة تنظم قافلة طبية بمنطقة الغابة يالإسماعيلية الخميس المقبل

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:26 م
جمعية عمارة تنظم قافلة طبية بمنطقة الغابة يالإسماعيلية الخميس المقبل قافلة طبية - أرشيفية


الإسماعيلية – جمال حراجى
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تنظم جمعية عمارة للخدمة المجتمعية بالإسماعيلية قافلة طبية بعد غد الخميس بمركز شباب السلام بمنطقة الغابة.

وقالت أميرة أبو زيد مسئولة القوافل بالجمعية فى تصريحات صحفية اليوم،أن القافلة ستضم تخصصات الباطنة والقلب والعظام والجلدية والأطفال وأنها من المفترض ان تقدم الخدمة الطبية لحوالي 120 أسرة، وان القافلة ستبدأ من الساعة الخامسة مساء حتى السابعة بمقر مركز الشباب بشارع الغابة.

وكانت جمعية عمارة قد نظمت، 8 قوافل طبية فى مناطقة مختلفة بمدينة الإسماعيلية خلال الأشهر الماضية.

 


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