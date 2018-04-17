جامعه قناه السويس تستضيف المسابقه الكبرى" جسر اللغة الصينية "







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن والمشرف العام على معهد كونفيشيوس بجامعة قناة السويس،أن الجامعة ستستضيف يوم الخميس المقبل بمسرح قاعه الاحتفالات الكبري أكبر مسابقه ثقافيه عن الثقافة واللغة الصينيه برعايه الصين وهي مسابقه "جسر اللغه الصينيه" ، والتي تقام علي أرض الجامعه لأول مره تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعه قناه السويس ، والسفيرسونج أي جو سفير جمهوريه الصين الشعبيه بالقاهرة