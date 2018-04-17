الخميس المقبل ..
جامعه قناه السويس تستضيف المسابقه الكبرى" جسر اللغة الصينية "الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:11 م
الدكتور حسن رجب
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أعلن الدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن والمشرف العام على معهد كونفيشيوس بجامعة قناة السويس،أن الجامعة ستستضيف يوم الخميس المقبل بمسرح قاعه الاحتفالات الكبري أكبر مسابقه ثقافيه عن الثقافة واللغة الصينيه برعايه الصين وهي مسابقه "جسر اللغه الصينيه" ، والتي تقام علي أرض الجامعه لأول مره تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعه قناه السويس ، والسفيرسونج أي جو سفير جمهوريه الصين الشعبيه بالقاهرة
وأشار الدكتور حسن رجب فى بيان لة اليوم، إلى أن استضافة هذه المسابقة الكبرى تأتى تقديرا لدور الجامعه، والتي أصبحت أيقونه التعاون العلمي والثقافي مع الصين، وبحضور السفير الصيني ومدير عام بنك التنمية الصيني(راعي المسابقه)يتباري كل طلبه أقسام اللغة الصينيه علي مستوي مصر من اجل اختيار من يمثل مصر للدخول إلي المسابقه العالميه التي سوف تقام في الصين في غضون شهرين ، وأن الجامعه بدأت تستعد لهذا الحدث الثقافي الكبير الذي سوف تغطيه وسائل الإعلام الصينيه في بث حي مباشر من الجامعه.
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