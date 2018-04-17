تفكيك سيارة مفخخة قرب الجسر الرابع فى الموصل بالعراق







وكالات الأنباء

أفاد مصدر أمنى، أمس الإثنين، بتفكيك سيارة مفخخة قرب الجسر الرابع فى الموصل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وأخبر المصدر، أنه "تم تفكيك سيارة مفخخة تابعة لداعش فى الموصل قرب جسر الرابع من قبل استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى".

يذكر أن، محافظة نينوى، تشهد، استقرارا أمنيا، فى عدد من مناطقها، تحقق بعد سيطرة القوات الأمنية على المحافظة من تنظيم داعش الإرهابية، وتنفذ القوات عمليات استباقية تسفر عن القبض على عدد من الإرهابيين.