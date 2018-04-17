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تدمير 9 أنفاق لداعش والعثور على 5 أكداس للعبوات فى نينوى بالعراق

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 07:19 ص
تدمير 9 أنفاق لداعش والعثور على 5 أكداس للعبوات فى نينوى بالعراق قوات الجيش العراقى


وكالات الأنباء
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اعلن مركز الاعلام الأمنى، أمس الإثنين، تدمير 9 أنفاق لداعش والعثورعلى 5 أكداس للعبوات فى نينوى.

وذكر الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول، فى بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) أن "القوات الأمنية فى فرقة المشاة الخامسة عشرة التابعة لقيادة عمليات نينوى وخلال عمليات التفتيش تمكنت من تدمير 9 انفاق ومضافة لعصابات داعش".

واضاف انها "عثرت على 5 اكداس تحتوى 143 عبوة ناسفة، وفككت وتفجر 21 عبوة اخرى، كما عثرت على 34 قنبر هاون 82ملم و24 خرطوش هاون 120 ملم و117حشوه دافعة للهاون 120ملم، وبندقية برنو محورة Bkc".

وأشار الى انه "جرت هذه العمليات فى الخط الستراتيجى باتجاه سلسلة جبال شيخ ابراهيم، جبل زمبر قرية البخور وباتجاه أم الشبابيط الحدود الدولية مع سوريا".

يذكر ان محافظة نينوى تشهد، استقرارا امنيا، فى عدد من مناطقها، تحقق بعد سيطرة القوات الامنية على المحافظة من تنظيم داعش الارهابية، وتنفيذ     عمليات استباقية تسفر عن القبض على عدد من الارهابيين.


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