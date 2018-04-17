تداول 520 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر مارس الماضى

تداول 520 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر مارس الماضىالثلاثاء، 17 أبريل 2018 09:57 ص
موانئ البحر الأحمر -أرشيفية
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قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ الهيئة شهدت خلال شهر مارس الماضى تداول 520 الف طن بضائع عامة بكمية وارد 271 الف طن وصادر 249 ألف طن بضائع .
حيث شهد ميناء السويس تداول 13 الف طن بضائع ، وذلك من خلال استقبال 9 الاف طن بضائع وتصدير 4 الاف طن بضائع ، بينما شهد ميناء سفاجا تداول 326 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 8 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى من خلال استقبال 173 الف طن وتصدير 153 ألف طن بضائع .
وفى نفس السياق ، شهد ميناء نويبع تداول 61 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 28 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى من خلال استقبال 12 ألف طن بضائع و تصدير 49 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء الزيتيات وصول 77 الف طن بوتاجاز وغادر ميناء القصير 43 الف طن فوسفات .
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