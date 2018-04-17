تحصين 3164 رأس ماشية ضد مرض البورسيلا بكفر الشيخ

تحصين 3164 رأس ماشية ضد مرض البورسيلا بكفر الشيخالثلاثاء، 17 أبريل 2018 07:37 م
تطعيم الماشية وتحصينها - ارشيفية
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أكد الدكتور ماجد فتحي رجب مدير إدارة الصحة العامة بمديرية الطب البيطري بكفر الشيح والمسئول عن مكافحة مرض البورسيلا ، إنه أجرى الاختبارات على لـ3666 رأس ماشية لفحص مدى إصابتها بمرض البورسيلا من عدمه من بداية العام الجاري وحتى الآن.
وأضاف رجب ، في بيان له ، أن حملات تمكنت من تحصين 3164 رأس ماشية ، مؤكدً أن إجمالي الحالات التي تم اكتشافها مصابة بمرض البروسيلا في 2018، 8 حالات بعدد من مراكز المحافظة المختلفة، وتم تعويض أصحابها، على حسب السن والنوع ، مشيراً على أن التحصين للبورسيلا يجرى في المناطق المشتبه بها، يتم عمل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات، مشيراً إلى أن نسبة الإصابة بالبورسيلا تقل عام عن آخر، نظراً للتحصينات المستمرة.
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