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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 08:12 م
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تحصين 3164 رأس ماشية ضد مرض البورسيلا بكفر الشيخ

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 07:37 م
تحصين 3164 رأس ماشية ضد مرض البورسيلا بكفر الشيخ تطعيم الماشية وتحصينها - ارشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أكد الدكتور ماجد فتحي رجب مدير إدارة الصحة العامة بمديرية الطب البيطري بكفر الشيح والمسئول عن مكافحة مرض البورسيلا ، إنه أجرى الاختبارات على لـ3666 رأس ماشية لفحص مدى إصابتها بمرض البورسيلا من عدمه من بداية العام الجاري وحتى الآن.
 
 
وأضاف رجب ، في بيان له ، أن حملات تمكنت من  تحصين 3164  رأس ماشية ، مؤكدً  أن إجمالي الحالات التي تم اكتشافها مصابة بمرض البروسيلا في 2018،  8 حالات بعدد من مراكز المحافظة المختلفة، وتم تعويض أصحابها، على حسب السن والنوع ، مشيراً على أن التحصين للبورسيلا يجرى في المناطق المشتبه بها، يتم عمل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات، مشيراً إلى أن نسبة الإصابة بالبورسيلا تقل عام عن آخر، نظراً للتحصينات المستمرة.

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