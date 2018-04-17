بدء التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى لمنازل بلطيم

بدء التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى لمنازل بلطيمالثلاثاء، 17 أبريل 2018 02:32 م
توصيل الغاز
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أعلن طلعت عبد القادر مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة شرق ورئيس مركز ومدينة بلطيم، عن بدء إجراءات التعاقد مع المواطنين لتوصيل الغاز الطبيعى لمنازلهم، مضيفا: أن شركة ترانس جاز لديها مندوبين للتعاقد بنطاق مركز بلطيم وعلى الأهالى التأكد من هوية مندوب التعاقد.
وقال طلعت عبد القادر، إنه كلف رويضة القمرى نائب رئيس مدينة بلطيم ورئيس قرية الربع بتطهير ترعة قرية الربع بطول 4200 متر تقريباً وبعرض متوسط 5 أمتار، لتسهيل وصول مياه الرى حتى نهاية الترعة دون اعتراض من المزارعين .
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