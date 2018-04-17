بحث دولى مشترك بين جامعة بني سويف وخمس جامعات أوروبية







بنى سويف : هانى فتحى

نشر الدكتور مختار أمين عميد كلية التربية الرياضية والدكتورة غادة عاطف سيد المدرس بقسم التدريب الرياضي تخصص كاراتيه بجامعة بني سويف بالإشتراك مع عدد من الباحثين من العديد من الجامعات والمعامل الأوروبية بحثاً دولياً بعنوان :

" Biomechanical characterization of the Junzuki karate punch " بالمجلة الأوروبية للعلوم الرياضية بمعامل تأثير (3.7)، وتم تداوله علي الموقع الرسمي للمجلة.

وحسب بيان لجامعة بنى سويف ،فإن البحث يعد باكورة إنتاج الأبحاث العلمية بين جامعة بني سويف ونظيرتها الإيطالية، تنفيذا لتفعيل البروتوكول الموقع بين كلاً من جامعة بني سويف بجمهورية مصر العربية وجامعة سابيينزا الإيطالية.

ويعد البحث بمثابة تطبيق لرسالة الدكتوراه للأستاذ الدكتور مختار أمين وعنوانها " إستراتيجية تدريبية وفق أسس كنسيولوجية تأثيرها علي الكيمية لدي لاعبي الكاتا " حيث سافر لروما لتطبيق الدراسة بالجامعة الإيطالية ومعملي INAIL ، Policlinico Italia ،ومن خلال تواصله الدائم المستمر مع إدارة الجامعة والمعامل العلمية بإيطاليا وبعد إعطائهم الإذن الرسمي لأخذ نقاط بحثية متفرعة ومستقاه من بحثه الأصلي تم إعداد البحث.

فيما قال الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أن تلك الجهود البحثية المشرفة تعد بمثابة حافزاً علي الاستمرار في دعم منظومة البحث العلمي والأبحاث العلمية ، وزيادة فتح قنوات تعاون علمية مع جامعات إقليمية وعالمية، للإرتقاء بالبحث العلمي في الجامعة لأعلى مستوى، حيث سبق وأن حصلت الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والمركز العاشر عربياً في تصنيف التايمز للجامعات في العشرين من مارس الماضي.