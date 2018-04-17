بحث دولى مشترك بين جامعة بني سويف وخمس جامعات أوروبية

بحث دولى مشترك بين جامعة بني سويف وخمس جامعات أوروبيةالثلاثاء، 17 أبريل 2018 06:52 م
رئيس جامعة بنى سويف
إضافة تعليق
نشر الدكتور مختار أمين عميد كلية التربية الرياضية والدكتورة غادة عاطف سيد المدرس بقسم التدريب الرياضي تخصص كاراتيه بجامعة بني سويف بالإشتراك مع عدد من الباحثين من العديد من الجامعات والمعامل الأوروبية بحثاً دولياً بعنوان :
" Biomechanical characterization of the Junzuki karate punch " بالمجلة الأوروبية للعلوم الرياضية بمعامل تأثير (3.7)، وتم تداوله علي الموقع الرسمي للمجلة.
وحسب بيان لجامعة بنى سويف ،فإن البحث يعد باكورة إنتاج الأبحاث العلمية بين جامعة بني سويف ونظيرتها الإيطالية، تنفيذا لتفعيل البروتوكول الموقع بين كلاً من جامعة بني سويف بجمهورية مصر العربية وجامعة سابيينزا الإيطالية.
ويعد البحث بمثابة تطبيق لرسالة الدكتوراه للأستاذ الدكتور مختار أمين وعنوانها " إستراتيجية تدريبية وفق أسس كنسيولوجية تأثيرها علي الكيمية لدي لاعبي الكاتا " حيث سافر لروما لتطبيق الدراسة بالجامعة الإيطالية ومعملي INAIL ، Policlinico Italia ،ومن خلال تواصله الدائم المستمر مع إدارة الجامعة والمعامل العلمية بإيطاليا وبعد إعطائهم الإذن الرسمي لأخذ نقاط بحثية متفرعة ومستقاه من بحثه الأصلي تم إعداد البحث.
فيما قال الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أن تلك الجهود البحثية المشرفة تعد بمثابة حافزاً علي الاستمرار في دعم منظومة البحث العلمي والأبحاث العلمية ، وزيادة فتح قنوات تعاون علمية مع جامعات إقليمية وعالمية، للإرتقاء بالبحث العلمي في الجامعة لأعلى مستوى، حيث سبق وأن حصلت الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والمركز العاشر عربياً في تصنيف التايمز للجامعات في العشرين من مارس الماضي.
جدير بالذكر أن الجهات المشتركة في البحث الدولي تشمل كل من القسم الهندسي بجامعة TRE بروما ، وقسم العلاج الطبيعي بمعمل Policlinico Italia وقسم الهندسة الميكانيكية والفضائية بجامعك سابينزا بروما ، ومعمل التحليل الحركي بمدينة ميلانو الإيطالية ، وقسم العلوم الطبية والجراحية والتقنيات الحيوية بجامعة سابينزا بروما، وقسم العلاجات العصبية بجامعة Pozzilli(IS)، وقسم التحليل الحركي والعلاج الطبيعي بمعمل INAIL بإيطاليا .
إضافة تعليق
وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021
العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة