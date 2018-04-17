انطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر داعش شمال الرمادى







بغداد(أ ش أ)

أطلقت قيادة عمليات الأنبار اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية من 7 محاور لملاحقة عناصر "داعش" شمال محافظة الرمادى العراقية.

وقال مصدر بالقيادة، فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز)، أن قيادة عمليات الأنبار شرعت بعملية واسعة النطاق لملاحقة عناصر داعش وأوكارهم فى العديد من مناطق شمال الأنبار وصحراء بحيرة الثرثار، وصولا إلى الحافة الجنوبية لبحيرة الثرثار (شمال الرمادي).

وأوضح المصدر أن العملية انطلقت من سبعة محاور، بدأت من مناطق "البوشهاب والبوعبيد والجرايشى والبوعساف وناحية تل أسود ومنطقة السويب، وصولا إلى الحافة الجنوبية لبحيرة الثرثار"، مشيرا إلى أن طيران التحالف الدولى وطيران الجيش يساند القوات الأمنية فى العملية.

وتواصل قوات الأمن ملاحقة عناصر "داعش" شمال وغرب الأنبار، وخاصة المناطق الصحراوية التى لجأ إليها الإرهابيون بعد تحرير جميع مدن المحافظة من التنظيم.

من ناحية أخرى أعلنت اللجنة الأمنية العراقية بمجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، مقتل أمير داعش فى منطقة "إمام ويس" شمال شرقى ديالى، فى كمين لقوات الحشد الشعبى.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسينى فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية" نيوز، أن أمير داعش فى المنطقة (68كم شمال شرق بعقوبة) قتل فى كمين لقوة استخبارية تابعة للحشد الشعبى بعد رصد تحركاته مع اثنين من مرافقيه.

وأضاف الحسينى، أن داعش فقد نحو 30 من قادته ومسلحيه خلال الربع الأول من العام الجارى عن طريق الكمائن والعمليات النوعية للقوى الأمنية والحشد الشعبى فى مناطق متفرقة من ديالى.

كان الحشد الشعبى نفذ مؤخرا سلسلة كمائن نوعية فى مناطق عدة من ديالى أدت إلى مقتل العديد من قادة وعناصر تنظيم "داعش".