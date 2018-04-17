اليوم.. ورشة عمل بجامعة المنصورة حول طرق الكشف عن اللحوم المغشوشة

اليوم.. ورشة عمل بجامعة المنصورة حول طرق الكشف عن اللحوم المغشوشةالثلاثاء، 17 أبريل 2018 01:00 ص
لحوم
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تعقد كلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة، اليوم ورشة عمل للكشف عن طرق الغش المختلفة للأغذية ذات الأصل الحيوانى، وذلك للكشف عن غش لحوم الأبقار بلحوم الحمير والكلاب والخنازير بطرق سريعة ومعتمدة ومؤكدة وتستخدم فى المجال الحقلى للكشف عن طرق الغش المختلفة. وذلك من خلال استخدام أجهزة كشف.
يأتى ذلك على هامش المؤتمر الدولى الأول "سلامة الغذاء وصحة الإنسان" والذى تنظمه كلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة بالتعاون مع جامعة هانوفر للطب البيطرى بألمانيا حيث يناقش 20 بحثا متخصصا فى مجال سلامة الغذاء والأمراض المشتركة.
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