النمسا تقترح استضافة المحادثات المقبلة بشأن تسوية الأزمة السورية

النمسا تقترح استضافة المحادثات المقبلة بشأن تسوية الأزمة السوريةالثلاثاء، 17 أبريل 2018 09:21 ص
جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
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قالت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنيسل إن بلادها ترغب فى استضافة المحادثات المقبلة بشأن تسوية الأزمة السورية، وأنها اقترحت بالفعل على مكتب الأمم المتحدة فى العاصمة فيينا أن يكون منصة لانطلاق هذه المحادثات.
وقالت كنيسل - فى تصريح صحفى نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الثلاثاء " أن فيينا يمكن أن تصبح منصة للعملية التفاوضية التى تتم تحت رعاية الأمم المتحدة، نستطيع أن نفعل ذلك داخل مقر الأمم المتحدة بالبلاد أو فى أى مكان آخر، وتحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفين دى مستورا".
واقترحت الوزيرة النمساوية استخدام ما يسمى بالدبلوماسية المكوكية –حيث يتم إرسال بعثات شرق أوسطية إلى موسكو وعواصم أخرى- من أجل المحادثات ولكنها أشارت إلى أن هذا الأمر يتطلب "تفويضا خاصا".
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