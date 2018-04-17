المستشار حسن كمال رئيسا لنادى مجلس الدولة فى بنى سويف بالتزكية

المستشار حسن كمال رئيسا لنادى مجلس الدولة فى بنى سويف بالتزكيةالثلاثاء، 17 أبريل 2018 10:18 ص
المستسار حسن محمد كمال نائب رئيس مجلس الدولة
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فاز المستشار حسن محمد كمال نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة مجلس إدارة نادى مجلس الدولة ببنى سويف بالتزكية، وذلك بعدما انتهى الموعد المحدد لتقديم طلبات خوض انتخابات النادى، ولم يتقدم أحد لمنافسته على المنصب.
كانت اللجنة المشرفة على انتخابات النادى فتحت الأحد قبل الماضى باب الترشح وأغلقته بعد 8 أيام وفقا للقانون، ولم يتقدم سوى المستشار حسن كمال على مقعد الرئيس، وعلى مقاعد العضوية تقدم 10 مستشارين للمنافسة على 8 مقاعد، ومن المقرر إجراء اجتماع الجمعية العمومية وانتخابات مجلس إدارة النادى فى الـ27 من الشهر الجارى، وذلك بمقر النادى بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف.
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