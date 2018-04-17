المبعوث الأممى لليمن يحذر من عمليات عسكرية محتملة حول ميناء الحديدة







رويترز

قال وسيط الأمم المتحدة بشأن اليمن مارتن جريفيث، أمام مجلس الأمن الدولى، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم أن يعرض على المجلس إطار عمل لإجراء مفاوضات خلال شهرين من أجل إنهاء الصراع، وحذر أيضا من أنه توجد تقارير غير مؤكدة عن زيادة تحركات قوات باليمن، ومن أن احتمال إجراء عمليات عسكرية مكثفة حول ميناء الحديدة ربما يكون وشيكا.

وكان التحالف العربى لدعم الشرعية، بالاشتراك مع الجيش اليمنى، أعلن اسقاط طائرتين إيرانيتين بدون طيار، فيما كان وليام سبندلر، المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين، أعرب عن قلق المنظمة البالغ إزاء الظروف المروعة التى يواجهها اللاجئون والمهاجرون، الوافدين حديثا إلى اليمن، وتفاقم وضع هؤلاء الوافدين فى ظل الصراع الدائر، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتردى الأوضاع الأمنية.