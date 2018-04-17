الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ساحل سليم فى أسيوط

الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ساحل سليم فى أسيوطالثلاثاء، 17 أبريل 2018 11:38 ص
الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ساحل سليم
إضافة تعليق
تمكنت مديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع القيادات الشعبية والتنفيذية، وفى إطار خطة الوزارة بإنهاء الخصومات الثأرية القائمة صلحاً، من عقد جلسة صلح بين عائلتى "صدقي حمودة ،و على إسماعيل " بناحية نزلة عمر الأخضر بقرية تاسا دائرة مركز ساحل سليم.
جاء ذلك بحضور قيادات مديرية الأمن، وإدارة البحث الجنائي ، وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين وعدد كبير من أفراد العائلتين، وأهالي القرية والقرى المجاورة، حيث قامت عائلة صدقى حموده" بتقديم رمز العفو إلى عائلة "على إسماعيل".
كانت الخصومة قد وقعت بين العائلتين، بسبب نزاع على فاصل حد بأرض زراعية وخلافات عائلية، وتم التوفيق والتصالح والتراضى بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي بينهم، وتعهد أفراد العائلتين على عدم العودة لذلك مرة أخرى، وعدم تعرض كلاً منهم للآخر .
إضافة تعليق
"قصف سوريا من جديد".. الدفاع الجوى السورى يعترض صواريخ تستهدف مطار الضمير والشعيرات.. البنتاجون: لا يوجد نشاط عسكرى أمريكى فى تلك المنطقة.. ووسائل إعلام ترجح: قصف إسرائيل لمواقع عسكرية لحزب الله
آسيا تحذر من تداعيات عدوان أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا.. وتؤكد: ملفات الإقليم فى خطر.. صحف صينية: الهجوم الصاروخى "متهور" ولا يحفز بيونج يانج على نزع ترسانتها النووية.. وتقارير: قمة "ترامب- كيم" فى خطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة