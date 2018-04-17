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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:37 م
خالد صلاح
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الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ساحل سليم فى أسيوط

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 11:38 ص
الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ساحل سليم فى أسيوط الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ساحل سليم


أسيوط – هيثم البدرى
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تمكنت مديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع  القيادات الشعبية والتنفيذية، وفى إطار خطة الوزارة بإنهاء الخصومات الثأرية القائمة صلحاً، من عقد جلسة صلح  بين عائلتى "صدقي حمودة ،و على إسماعيل " بناحية نزلة عمر الأخضر بقرية تاسا  دائرة مركز ساحل سليم.
 
جاء ذلك بحضور قيادات مديرية الأمن، وإدارة البحث الجنائي ، وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين وعدد كبير  من أفراد العائلتين، وأهالي القرية والقرى المجاورة، حيث قامت عائلة صدقى حموده" بتقديم رمز العفو إلى عائلة "على إسماعيل".
 
كانت الخصومة قد وقعت بين العائلتين، بسبب نزاع على فاصل حد بأرض زراعية وخلافات عائلية، وتم التوفيق والتصالح والتراضى بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي بينهم، وتعهد أفراد العائلتين على عدم العودة لذلك مرة أخرى، وعدم تعرض كلاً منهم للآخر .
 
 
 

 


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