الطب الشرعى السورى يتعرف على 50 جثة بعد انتشالها من ريف دمشق







دمشق (أ ش أ)

كشف مدير الهيئة العامة للطب الشرعى السورية زاهر حجو، اليوم الثلاثاء، أنه تم التعرف على 50 جثة موجودة فى مستشفى المواساة انتشلت من منطقة التل فى ريف دمشق.

وأوضح حجو، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أنه تم التعرف على جنس الجثث وعمرها والمدة التقريبية للوفاة، مشيرا إلى أن الهيئة بانتظار أهإلى الضحايا للتعرف على أسمائهم.

جدير بالذكر أنه فى أوائل مارس الماضى عثر عسكريون سوريون فى منطقة التل على جثث 50 شخصا قالت الهيئة العامة للطب الشرعى إن معظمهم توفوا بإطلاق الرصاص، ووجدت جماجم بعضها محشوة بقطع قماش مكان العينين.