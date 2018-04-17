الدفاع الكويتية: عودة القوات المشاركة بتمرين "درع الخليج المشترك 1" للبلاد







الكويت (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الثلاثاء، عودة القوة المشاركة فى تمرين "درع الخليج المشترك 1"، إلى الكويت، وذلك عقب الانتهاء من التمرين الذى عُقد بالمملكة العربية السعودية.

وذكر بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية، أن التمرين نفذ فى السعودية من 20 مارس حتى 16 أبريل الجاري، بمشاركة القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من القوات المسلحة بالدول الشقيقة.

وأشار إلى أن القوة الكويتية شاركت أمس فى المشروع النهائى الذى اختتمت فعالياته بحضور ملوك ورؤساء وكبار ممثلى الدول المشاركة.