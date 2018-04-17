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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:17 م
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الدفاع الكويتية: عودة القوات المشاركة بتمرين "درع الخليج المشترك 1" للبلاد

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:17 م
الدفاع الكويتية: عودة القوات المشاركة بتمرين "درع الخليج المشترك 1" للبلاد الجيش الكويتى ـ صورة أرشيفية


الكويت (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الثلاثاء، عودة القوة المشاركة فى تمرين "درع الخليج المشترك 1"، إلى الكويت، وذلك عقب الانتهاء من التمرين الذى عُقد بالمملكة العربية السعودية.

وذكر بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية، أن التمرين نفذ فى السعودية من 20 مارس حتى 16 أبريل الجاري، بمشاركة القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من القوات المسلحة بالدول الشقيقة.

وأشار إلى أن القوة الكويتية شاركت أمس فى المشروع النهائى الذى اختتمت فعالياته بحضور ملوك ورؤساء وكبار ممثلى الدول المشاركة.


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