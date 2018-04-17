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الخارجية العراقية: الفيفا أبلغنا دعمه لرفع الحظر عن جميع الملاعب بالبلاد

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:29 م
الخارجية العراقية: الفيفا أبلغنا دعمه لرفع الحظر عن جميع الملاعب بالبلاد وزير الخارجية العراقى إبراهيم العراقى


بغداد (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أبلغ بعثة العراق فى العاصمة الرومانية "بودابست"، بدعمه لرفع الحظر عن جميع الملاعب العراقية خلال اجتماع "فيفا" المقبل.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب - فى تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن نائب رئيس الفيفا جانى شاندور، أبلغ بعثة العراق فى بودابست دعمه لرفع الحظر عن جميع الملاعب العراقية".

كان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد دعا - فى وقت سابق - إلى بذل المزيد من الجهود لرفع الحظر عن جميع الملاعب فى البلاد، مؤكدًا أن من واجبات الحكومة دعم الرياضة وبقية القطاعات.

يذكر أن "فيفا" سيعقد اجتماعه المقبل فى العاشر من يونيو القادم بالعاصمة الروسية "موسكو"، كما أن الاتحاد الدولى وافق فى 16 مارس الماضى على رفع الحظر عن ملاعب كربلاء والبصرة وأربيل.


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