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الخارجية الروسية: واشنطن خسرت المواجهة الدبلوماسية مع موسكو ولجأت للعقوبات

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 08:54 ص
الخارجية الروسية: واشنطن خسرت المواجهة الدبلوماسية مع موسكو ولجأت للعقوبات المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا


موسكو(أ ش أ)
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن لجوء الولايات المتحدة لأساليب التخويف والعقوبات بشكل مستمر لا نهاية له، نتيجة حتمية للخسارة الدبلوماسية أمام روسيا".

وأضافت ـ فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، "للأسف لم تعثر واشنطن على ما يبدو، على إمكانية لمواصلة اللعبة الدبلوماسية معنا، وبشكل عام، فإن لعبتها الدبلوماسية قد فشلت فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولذلك انتقلت لاستخدام الخطة "ب" المتمثلة بالتخويف والعقوبات التى لا نهاية لها".

واعتبرت الدبلوماسية الروسية، أن هذا السلوك الأمريكي، ليس إلا جزءا من "استراتيجية كبيرة".

وكانت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة فى الأمم المتحدة نيكى هايلى، قد أعلنت فى وقت سابق أن بلادها تعد وجبة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع فى سوريا.

وأشارت زاخاروفا إلى أن العقوبات الجديدة ستشمل الشركات الروسية التى تزعم واشنطن أنها زودت سوريا بتكنولوجيات ساهمت فى إنتاج السلاح الكيميائى، فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس ترامب أمر بتعطيل هذه العقوبات والاكتفاء بالمفروض منها سابقا.


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