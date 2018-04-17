الحريرى: أعمل ليل نهار لمنع انتقال الحريق السورى للبنان

الحريرى: أعمل ليل نهار لمنع انتقال الحريق السورى للبنانالثلاثاء، 17 أبريل 2018 02:19 م
رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
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قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، إنه يعمل ليل نهار على منع انتقال الحريق السورى إلى لبنان، مشددا على أن عروبة بيروت لا تحتاج إلى شهادة حسن سلوك من أحد.
وأضاف "أعرف أن هناك من يلتف على النأى بالنفس ويسيء للأشقاء العرب، وهذا ما اعتبره تجاوز للوحدة الوطنية، لم نعد نعرف إلى أين يريدون الذهاب بلبنان".
ودعا الحريرى خلال غداء لرجال الدين فى بيت الوسط، أهل بيروت إلى رفع نسبة المشاركة فى الانتخابات النيابية الشهر المقبل إلى الحد الأقصى وقطع يد من يريد السيطرة على العاصمة وتاريخها،مضيفا "نجول العالم من أجل الاقتصاد اللبنانى، وهم يحولون لبنان إلى صندوق بريد باسم القوى الإقليمية، وليس مقبولا أن يعود لبنان صندوق بريد لأحد أو عودة صراعات الآخرين على أرضنا وليس مقبولا المزايدة علينا".
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