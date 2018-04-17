الأبنية التعليمية بالأقصر : دخول 16 مدرسة جديدة العام الدراسى المقبل







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس أحمد النوبى،مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر،عن دخول 16 مدرسة جديدة للخدمة بقرى ومدن المحافظة والعمل مع بداية العام الدراسى المقبل،وذلك بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء والتطوير والتجديد،لتضيف 230 فصلاً دراسياً جديداً.

وأضاف مدير الأبنية التعليمية فى بيان أن ذلك يأتي في إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر،بأهمية إقامة مدارس جديدة بالمناطق التي تعاني من الكثافة الطلابية والأكثر احتياجاً للارتقاء بالمنظومة التعليمية بها وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تحسين الخدمة التعليمية،وإزالة أية معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة،أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل، لزيادة عدد الفصول، وتخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب،وأشار إلى أن المدارس الجديدة ضمت 5 مدارس جديدة الإنشاء، و5 مدارس إنشاء كلي، ومدرسة إنشاء جزئي،وتوسعات بعدد 5 مدارس.

وأوضح "النوبى" أن المدارس تشمل مدارس تم الانتهاء منها وتسليمها وتشمل 6 مدارس وهى مدارس عمر بن الخطاب الابتدائية بإسنا بسعة 16 فصلاً،والرزيقات بحرى الابتدائية بأرمنت بسعة 8 فصول،وناصر الابتدائية بإسنا بسعة 8 فصول،والأقصر بسعة 32 فصلاً،والرزيقات قبلى للتعليم الأساسى بأرمنت بسعة 11 فصلاً.

وتابع أنه توجد 10 مدارس جاري العمل بها وهى مدارس السادات للتعليم الأساسى بالمراعزة بأرمنت بسعة 11 فصلاً،والمريس للتعليم الأساسى بأرمنت بسعة 11 فصلاً، والشيخ صالح رضوان بالبياضية بسعة 16 فصلاً، ومعاذ بن جبل للتعليم الأساسى بالبياضية بسعة 6 فصول، وعمار بن ياسر بالبياضية بسعة 8 فصول،وصلاح الدين الابتدائية بالمعلا بإسنا بسعة 10 فصول ،وتوماس وعافية 3 بإسنا بسعة 11 فصلاً، والشهيد عبد المنعم رياض بإسنا بسعة 12 فصلاً، والحميدات شرق بإسنا بسعة 11 فصلاً، والعوامية الرسمية للغات بالأقصر بسعة 22 فصلاً.