إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حريق بأحد المنازل بالمنيا

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حريق بأحد المنازل بالمنياالثلاثاء، 17 أبريل 2018 06:10 م
حريق
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أصيب 3 أشخاص فى حريق نشب داخل أحد المنازل بقرية بمطار أثر انفجار اسطوانة بوتاجاز.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة مطاى، بتلقيه بلاغًا من المستشفى العام، بوصول كل من، "ن أ ع" 30 سنة، ربة منزل، وزوجها م، ش، 30 سنة، وطفهما "عبد الرحمن" 3 سنوات، مصابين بحروق فى مناطق متفرقة بالجسم.
وبانتقال أجهزة الأمن إلى المستشفى، تبين اندلاع حريق فى منزل الأسرة داخل قرية حلوة التابعة للمركز، بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز، وتحرر محضر بالواقعة.
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