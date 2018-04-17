إصابة فلسطينى برصاص محرم دوليا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بنابلس







رام الله (أ ش أ)

أصيب مواطن فلسطينى بالرصاص الحى من نوع "توتو" المحرم دوليا، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب اقتحامها "مقام يوسف" شرق نابلس، فيما جرى اعتقال مواطن آخر.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المقام وتل بلاطة الأثرى فجرا، وجرت مواجهات مع الشبان خلال الاقتحام، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية والغازية، ما أدى لإصابة شاب بعيار نارى من نوع "توتو" فى الخاصرة، وجرى نقله للمستشفى، كما اقتحمت عمارة سكنية بمنطقة المخفية غرب المدينة، واعتقلت مواطنا، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفى سياق متصل بالممارسات الإسرائيلية، أقدم مستوطنون، فجر اليوم، على إلحاق أضرار بعشرات المركبات وخط شعارات عنصرية لدى هجومهم على قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

فى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 8 مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

ففى شمال الضفة الغربية، قالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة برقين جنوب جنين، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزلى ذويهما.

وفى قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من بلدة عزون شرق قلقيلية، وعاودت سلطات الاحتلال تجريف أراض بمساحة 15 دونما (الدونم يعادل كيلومترا مربعا) فى بلدة إماتين شرق قلقيلية، لتوسيع مستوطنة "عمناوائيل" الجاثمة على أراضى المواطنين، وذلك رغم ايقاف التوسيع بقرار من محكمة العدل الإسرائيلية قبل شهر، إلا أن قوات الاحتلال لم تمتثل.

وأشار رئيس مجلس قروى إماتين هيثم صوان فى تصريح له صباح اليوم إلى أن أصحاب الأرض يملكون الأوراق الثبوتية التى تثبت ملكيتهم لها، وسيتم متابعة القضية عبر المحاكم المحلية، والعالمية.

وفى طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال أحد منازل المواطنين فى بلدة كفر اللبد وسرقت مبلغا من المال، وقال رئيس بلدية البلدة إيهاب غزالة أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال عاثت خرابا داخل المنزل بتكسير الأثاث والشبابيك وخلع أبواب الخزائن بطريقة همجية، فى الوقت الذى قامت فيه بسرقة مبلغ 1600 شيكل (الدولار يعادل 3.5 شيكل) وليرة ذهبية من داخلها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.