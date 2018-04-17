video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 10:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة فلسطينى برصاص محرم دوليا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بنابلس

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 09:56 ص
إصابة فلسطينى برصاص محرم دوليا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بنابلس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية


رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

أصيب مواطن فلسطينى بالرصاص الحى من نوع "توتو" المحرم دوليا، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب اقتحامها "مقام يوسف" شرق نابلس، فيما جرى اعتقال مواطن آخر.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المقام وتل بلاطة الأثرى فجرا، وجرت مواجهات مع الشبان خلال الاقتحام، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية والغازية، ما أدى لإصابة شاب بعيار نارى من نوع "توتو" فى الخاصرة، وجرى نقله للمستشفى، كما اقتحمت عمارة سكنية بمنطقة المخفية غرب المدينة، واعتقلت مواطنا، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفى سياق متصل بالممارسات الإسرائيلية، أقدم مستوطنون، فجر اليوم، على إلحاق أضرار بعشرات المركبات وخط شعارات عنصرية لدى هجومهم على قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

فى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 8 مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

ففى شمال الضفة الغربية، قالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة برقين جنوب جنين، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزلى ذويهما.

وفى قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من بلدة عزون شرق قلقيلية، وعاودت سلطات الاحتلال تجريف أراض بمساحة 15 دونما (الدونم يعادل كيلومترا مربعا) فى بلدة إماتين شرق قلقيلية، لتوسيع مستوطنة "عمناوائيل" الجاثمة على أراضى المواطنين، وذلك رغم ايقاف التوسيع بقرار من محكمة العدل الإسرائيلية قبل شهر، إلا أن قوات الاحتلال لم تمتثل.

وأشار رئيس مجلس قروى إماتين هيثم صوان فى تصريح له صباح اليوم إلى أن أصحاب الأرض يملكون الأوراق الثبوتية التى تثبت ملكيتهم لها، وسيتم متابعة القضية عبر المحاكم المحلية، والعالمية.

وفى طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال أحد منازل المواطنين فى بلدة كفر اللبد وسرقت مبلغا من المال، وقال رئيس بلدية البلدة إيهاب غزالة أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال عاثت خرابا داخل المنزل بتكسير الأثاث والشبابيك وخلع أبواب الخزائن بطريقة همجية، فى الوقت الذى قامت فيه بسرقة مبلغ 1600 شيكل (الدولار يعادل 3.5 شيكل) وليرة ذهبية من داخلها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جرافات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل جنوب وشمال قطاع غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 8 فلسطينيين فى الضفة الغربية

الفلسطينيون يحيون يوم الأسير وسط انتهاكات غير مسبوقة للاحتلال الإسرائيلى

قوات الاحتلال

نابلس

الضفه الغربيه

رصاص التوتو

الاحتلال

اصابه فلسطينى




لا تفوتك
"التعليم": سنصل لمرحلة أداء الطالب الامتحان من داخل بيته بالتابلت (فيديو)

"التعليم": سنصل لمرحلة أداء الطالب الامتحان من داخل بيته بالتابلت (فيديو)

عمر مروان: راتب الوزير بالموازنة الجديدة 42 ألف جنيه صافى بعد خصم الضرائب (فيديو)

عمر مروان: راتب الوزير بالموازنة الجديدة 42 ألف جنيه صافى بعد خصم الضرائب (فيديو)

صور وفيديو.. سياسات النظام الإرهابى القطرى تعزل ممثل تميم فى القمة العربية.. المعارضة: التهميش نتيجة طبيعية لسياسات تنظيم الحمدين المتهورة.. ونشطاء يعربون عن استيائهم.. ويؤكدون: تميم أهان شعبه

صور وفيديو.. سياسات النظام الإرهابى القطرى تعزل ممثل تميم فى القمة العربية.. المعارضة: التهميش نتيجة طبيعية لسياسات تنظيم الحمدين المتهورة.. ونشطاء يعربون عن استيائهم.. ويؤكدون: تميم أهان شعبه

5 مواجهات من العيار الثقيل قبل نهاية أبريل.. قمة الأهلى والزمالك فى ختام الدورى.. المصرى يصطدم ببطل الجابون.. صلاح يقود ليفربول أمام روما.. الترسانة يواجه شبين بحثا عن الممتاز.. والأحمر يلاقى الأسيوطى بالكأس

5 مواجهات من العيار الثقيل قبل نهاية أبريل.. قمة الأهلى والزمالك فى ختام الدورى.. المصرى يصطدم ببطل الجابون.. صلاح يقود ليفربول أمام روما.. الترسانة يواجه شبين بحثا عن الممتاز.. والأحمر يلاقى الأسيوطى بالكأس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة