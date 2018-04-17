إصابة تلميذ بجروح إثر سقوطه من الطابق الثانى بمدرسته فى الدقهلية







الدقهلية ـ محمد حيزة

سقط طفل من أعلى سور مدرسة بالدقهلية، مما أدى لإصابته بإصابات بالغة، وتم نقله للمستشفى على الفور.

وقال على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن سقوط الطفل محمد إبراهيم إبراهيم 7 سنوات، أدى لإصابته بجرح قطعي بالذقن وكسر بأسنان الفك السفلى وشرخ بالفك، واشتباه فى ما بعد الارتجاج، بإدعاء سقوط من علو بمدرسة على ماهر الابتدائية بمدينة المنزلة، بعد سقوطه من الدور الثانى إلى حوش المدرسة، ونقله المدرسين لمستشفى المنزلة المركزى، وتم تحويله لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.



فيما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، استبعاد مدير المدرسة، وإحالته للتحقيق، وإحالة مشرفى الدور ومدرس الحصة للتحقيق.