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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:28 م
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إزالة 65 حالة تعد على الأراضى بمركز أبو قرقاص بالمنيا

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 02:23 م
إزالة 65 حالة تعد على الأراضى بمركز أبو قرقاص بالمنيا إزالة تعديات -أرشيفية


المنيا – حسن عبد الغفار
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، عدد 65 حالة تعدى على الأرض الزراعية وأملاك حماية النيل بقريتي السرو ومنشاة زعفرانة التابعتان للوحدة المحلية بقرية اتليدم بمساحة فدان و8 قيراط و5 سهم و130 متر، وذلك خلال حملة مكبرة للازالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية من اجل الحفاظ على رقعة الاراضى داخل زمام المركز.
 
قال العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص،فى بيان له اليوم إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد 50 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة فدان و8 قيراط و 5سهم وعدد 15 حالة تعدى على أملاك حماية نيل بمساحة 130 م، وأكد رئيس المركز أن المجلس لا يألوا جهداً في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ قرارات إزالة لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة.
 
 

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