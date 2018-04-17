أمريكا: واشنطن لديها معلومات باستخدام غاز الكلور والسارين فى دوما

وأكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ونظيرته السويدية مارجوت فالستروم، خلال محادثتهما الهاتفية، اليوم الثلاثاء، أهمية الاستفادة من خبرة العاملين فى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من أجل التحقيق الدقيق فى ملابسات الحادث فى (دوما) السورية.

وذكر بيان الخارجية الروسية، الذى أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "تبادل وزيرا الخارجية، الآراء حول الوضع فى سوريا وسبل حله، بما فى ذلك وتفاعل روسيا والسويد فى إطار مجلس الأمن الدولى - السويد عضو غير دائم فيه فى الفترة من (2017-2019).

وأضاف البيان، قدم لافروف، لنظيرته السويدية التقديرات المبدئية الروسية للوضع، على خلفية العمل العدوانى ضد سوريا، الذى ارتكبته الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة بريطانيا وفرنسا، فى انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، وأشار إلى أن الوزيرين ناقشا عددا من قضايا الساعة المتعلقة بأنشطة مجلس بلدان حوض البلطيق والعلاقات الثنائية.