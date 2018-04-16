750 ألف جنيه لتجهيز وصيانة ثلاجتى حفظ الموتى وأسانسيرات مستشفى مطروح العام







مطروح – حسن مشالي

قرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ، صرف مبلغ 500 ألف جنيه لتجهيز وصيانة ثلاجتي حفظ الموتى للرجال والسيدات و250 ألف جنيه لصيانة اسانسيرات المستشفى العام ، تيسيراً على المرضى، وذلك خلال مروره المفاجئ على المستشفى العام للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والاستماع للشكاوى وحلها قبل موسم الصيف السياحي.

واطمئن المحافظ خلال تفقده لأقسام المستشفى المختلفة، من المرضى على مدى العناية و التزام ومتابعة الأطباء للحالات المرضية ومستوى الخدمات الطبية المقدمة، مع نظافة العنابر الطبية ودورات المياه

ووجه المحافظ لوكيل وزارة الصحة، بالمتابعة المستمرة لمدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومراجعة المخزون مع رفع أية معاناة عن المرضى.

كما قرر المحافظ إحالة مريضة مصابة بقطع فى النخاع الشوكي إثر حادث تعرضت له، لتلقي العلاج اللازم بمستشفى رأس التين، والتوجيه لوكيل وزارة الصحة بمتابعة حالتها وتقديم كل ما يلزم من عناية.

وأطمئن المحافظ على نظافة المستشفى ودورات المياه بها، كما تفقد مبنى سكن الأطباء الجديد، الذي تم إنشائه بتكلفة 10 ملايين جنيه، والمكونة من 8 طوابق، الدور الأرضى به كافتيريا ومطعم و14 شقة فى الأدوار العلوية، ووجه المحافظ بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة لتجهيزه بالأثاث مع توفير أماكن إقامة للأساتذة والاستشاريين، الذين تستعين بهم المحافظة لخدمة أبناء امطروح.

وتفقد المحافظ المبنى الجديد لثلاجة الموتى والمخصصة للسيدات، موجها بسرعة تجهيزها مع رفع كفاءة وصيانة ثلاجة الموتى المخصصة للرجال تكريما للموتى، وذلك بعد تصديق المحافظ بمبلغ 500 ألف جنيه لتجهيزهما .

رافق محافظ مطروح خلال الجولة، السيد الإمام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة ومحمد جابر رئيس مجلس المدينة ومدير مستشفى مطروح العام والمديرين المعنيين.



جولة محافظ مطروح لمتابعة المستشفى العام



جولة محافظ مطروح لمتابعة المستشفى العام



جولة محافظ مطروح لمتابعة المستشفى العام



جولة محافظ مطروح لمتابعة المستشفى العام



جولة محافظ مطروح لمتابعة المستشفى العام