4 مشروعات بتكلفة 10.7 مليون دولار لتشغيل 300 شاب فى المنطقة الحرة بالسويس







السويس - سيد نون

عقد مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالسويس جلسته 107 برئاسة اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس اليوم الإثنين، بحضورعادل هاشم الغول رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالسويس، حيث ناقش المجلس عدة

موضوعات متعلقة بالمشروعات الاستثمارية.

ووافق المجلس على إقامة 4 من مشروعات بالمنطقة الحرة العامة بالسويس بإجمالى تكاليف استثمارية قدرها 10.7 مليون دولار على مساحة بالمنطقة الحرة العامة بعتاقة وتوفر 300 فرصة عمل للشباب.

وتمت الموافقة على عدة تعديلات لعدد من المشروعات القائمة بلغت 51 تعديل خاصة بتغيير النشاط وبنود العقود والشكل القانونى للمشروع، ووافق المجلس على اعتماد التكاليف الاستثمارية لـ19 مشروعاً، وإلغاء 8 موافقات لبعض المشروعات السابقة، وتم تأجيل الموافقة على مشروعين الأول لبناء السفن والثانى لتجميع وتخزين وصيانة كافة أجهزة الحاسب الآلى لحين استكمال دراسة اللجنة الفنية.

وأشار المحافظ إلى أهمية الحصول على الموافقات من جهاز شئون البيئة لأى مشروع يقام بالمنطقة الحرة، وتقسيم المنطقة إلى قطاعات لكل نشاط أو مجال، مطالباً بتعيين أبناء السويس فى المشروعات الجديدة.

وأكد حامد على أهمية تقديم خدمة متميزة للمستثمرين وتشجيع الاستثمار لجذب المشروعات بالمناطق الحرة بالسويس لتوفير فرص عمل والمساهمة فى زيادة الدخل القومى.

حضر الجلسة كلا من وليد شوقى رئيس حى عتاقة ومنى سعد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وممثلى جهاز تنمية شمال خليج السويس وجمعية المستثمرين أعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الجديد بالسويس، ومديرى المتابعة الميدانية والمكتب الفنى وجهاز تشغيل الشباب.