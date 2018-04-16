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الإثنين، 16 أبريل 2018 05:59 م
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وفد ألمانى يزور موانئ بورسعيد لبحث فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية

الإثنين، 16 أبريل 2018 05:43 م
وفد ألمانى يزور موانئ بورسعيد لبحث فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية الوفد الألمانى خلال الزيارة


بورسعيد – محمد فرج
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استقبل اللواء بحرى عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية وفد من شركة SCHAEFFLER الألمانية المتخصصة فى صناعة وتطوير محركات السيارات والقطارات، لبحث فرص الاستثمار بالمنطقة فى إطار اهتمام الشركات الألمانية .

وقد ضم وفد الشركة راينر ليندر المدير التنفيذى للشركة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وتوبيس كريسر مدير المبيعات بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنى عبود ممثل التجارة والصناعة .

وأكد بيان موانئ بورسعيد، أن اللواء عبد القادر درويش رحب  بالوفد، معربا عن سعادته باهتمام الشركات الألمانية بزيارة المنطقة ورؤية حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع، وما تشهده مصر من إصلاحات وقرارات اقتصادية من شأنها دفع عملية الاستثمار بالمنطقة.

وأشار البيان إلى أن اللواء عبد القادر قدم شرح تفصيلى عن المنطقة الاقتصادية والأعمال المقامة فى منطقة شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية واللوجستية .

وذكر بيان موانئ بورسعيد، أن راينر ليندر المدير التنفيذى للشركة، أكد أن الشركة متخصصة فى توريد وتطوير محركات السيارات والقطارات وقطع الغيار الحديثة الصديقة للبيئة وتبلغ أرباحها السنوية 14 بليون يورو وأن لديها 170 فرع فى 50 دولة حول العالم ويعمل بها أكثر من 89 ألف موظف .

فيما أكد البيان أن راينر أوضح  الهدف من الزيارة ضخ الأستثمارات فى مصر عن طريق التعاون مع الهيئة الإقتصادية لما تتمتع به المنطقة من حوافز استثمارية وموقع فريد.

وتابع البيان: "قام الوفد بجولة بحرية فى قناة السويس والأرصفة الجديدة وشهدوا معدلات تنفيذ الأعمال على أرض الواقع وعاينوا المنطقة الصناعية وعمليات تحسين التربة وزيارة أنفاق جنوب بورسعيد".

ومن جهته، أكد البيان حضور اللواء هارون أبو المجد مستشار رئيس الهيئة للمشروعات وممثلى إدارة الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية.


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