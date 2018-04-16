وصول و سفر 3042 راكب و تداول 843 شاحنة بموانىء البحر الأحمر







جنوب سيناء فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى عمان ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 141 راكب و 108 شاحنة بضائع و 14 سيارة كما تغادر السفينتين مسرة و النوى اكسبريس و على متنهم 290 راكب و 73 شاحنة بضائع و 9 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة الرياض و على متنها 297 راكب و 5 شاحنة بضائع و 9 شاحنة عفش ركاب و 25 سيارة وغادرت ثلاث سفن و هى الرياض ، الحرية ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 341 راكب و 166 شاحنة بضائع و 16 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 904 راكب منهم 44 معتمر و تداول 121 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 204 راكب و 10 براد و 4 تريلا كما تغادر السفينة سينا و على متنها 44 راكب و 9 براد و 33 تريلا.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين ايلة و بريدج وعلى متنهم 241 راكب و 7 براد و 5 تريلا و 2 باص جيت فيما غادرت السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 415 راكب منهم 44 معتمر و 1 باص عمرة و 40 براد و 13 تريلا و 2 سيارة و 2 باص جيت.