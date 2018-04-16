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منطقة الأقصر للكاراتيه تنفذ دورة تدريبية للاعبين والمدربين ومساعديهم

الإثنين، 16 أبريل 2018 12:50 م
منطقة الأقصر للكاراتيه تنفذ دورة تدريبية للاعبين والمدربين ومساعديهم كاراتيه-ارشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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نفذ فرع الإتحاد المصرى للكاراتيه بمنطقة الأقصر للكاراتيه،دورة التدريبية للاعبين والمدربين ومساعدى المدربين التابعين للهيئات الرياضية وتستمر حتى 17 من أبريل الجارى.

وتختتم بتنفيذ مسابقة للاعبى الكاراتيه بالمحافظة بحضور لجنة تحكيم من وزارة الشباب والرياضة وسيتم منح اللاعبين الأحزمة المتقدمة وفقاً لمستوى اللاعبين.

ومن جانبه قال حفنى بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر،أنه فى إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر وحرص مديرية الشباب والرياضة على صقل ورفع كفاءة اللاعبين فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية والمدربين ومساعديهم.

تقام هذه الدورة بمشاركة 370 لاعب ومدرب ومساعد مدرب وذلك بصالة النزال بنادى المدينة المنورة ويحاضر بها الخبير الدولى ومدرب النادى الأهلى سمير غريب.

 


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