ملتقى التوظيف بزراعة سوهاج يناقش ربط الخريج بسوق العمل صور







سوهاج محمود مقبول

ناقش ملتقي التوظيف السنوي الثامن الذى أقيم اليوم بمدرج ب بقسم وقاية النبات بمقر كلية الزراعة بالجامعة الجديدة بسوهاج ربط الخريجين بسوق العمل وتسهيل ايجاد فرص عمل له، وتدريب الخريجين ورفع كفاءتهم المهنية والفنية، بالإضافة الي تعرفيهم علي الشركات التي تعمل في مجال الانتاج الزراعي وفرص العمل المتاحة لديهم وكيفية التقدم اليها.

أفتتح الملتقى الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة وقال في كلمته أن كلية الزراعة لها دورها الهام في خدمة المجتمع السوهاجي، وتقديم خدمات مجتمعية متكاملة بكفاءة عالية بالتركيز علي المقومات الزراعية للمحافظة والتوجه للتطوير والتنمية في المجالات الزراعية، واضاف عزيز ان للكية ايضا دور اساسي في تنمية وتبني ودعم المشروعات الصغيرة.

وأشاد رئيس الجامعة بالتطور الملموس بكلية الزراعة والتي حققته في مختلف المجالات من دورات تدريبية تمت بالكلية واهتمام وتنمية حقيقية حققتها مزارع الكلية والذي ظهر بقوة في خدمة الجامعة والمحافظة بأكملها.

وشدد عزيز علي ضرورة صقل مهارات الطلاب والخريجين بجامعة سوهاج والاهتمام بالتنمية البشرية واللغوية ومهارات الحاسب الالي لتأهيل خريج لديه القدرة التنافسية في سوق العمل، وتطبيق ريادة الاعمال، وتنمية روح الابتكار وازدياد الفرص الاستثمارية.

وذكر الدكتور أحمد سلام عميد الكلية أن هذا الملتقي يقام سنويا بالكلية وذلك لخدمة خريج كلية الزراعة، وتسهيل إيجاد فرص عمل له، وتدريب الخريجين ورفع كفاءتهم المهنية والفنية، بالإضافة الي تعرفيهم علي الشركات التي تعمل في مجال الإنتاج الزراعي وفرص العمل المتاحة لديهم وكيفية التقدم اليها.

وأوضح سلام أن الدكتور محمد راضي مستشار شركة الإيمان للأعلاف قدم عرض عن الشركة، كما وضح ابراهيم أنور الديب مدير الإئتمان بالبنك الأهلي دور البنك في التنمية الزراعية، وتحدث عبد الرحيم عثمان عن دور الصندوق الإجتماعي للتنمية، وقام بشرح دور اكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود العارف مدير مركز تنمية اقليم جنوب الصعيد، وهذا وأعلن سامح سيد مسعود مدير الدعم الفني لشركة شوري لمستلزمات الانتاج الزراعي بإقليم جنوب الصعيد عن تعيين وتدريب ٢ من خريجي الكلية.

كما اختتم قسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة بجامعة سوهاج اليوم الاثنين ، دورة المخبوزات والعجائن "ربع مشكل" التي تقيمها الادارة العامة لرعاية الشباب المركزية بوحدة المخبوزات بالقسم، لطلبة وطالبات الجامعة .

وقال الدكتور احمد سلام عميد الكلية، انه تم تدريب ٢٥ طالب وطالبة علي المخبوزات، العجائن، الفطائر، الكيك، والتورت لمدة 6 ايام تدريبية.