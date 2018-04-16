مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية يكرمان عدد من ضباط وأفراد الشرطة







المنوفية _ محمد فتحى

كرم اللواء زكى صلاح الدين مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، ضباط وأفراد منطقة وسط الدلتا، المشهود لهم بالكفاءة والأداء المتميز، حيث تم منحهم الأنواط والأوسمة.

بدأ حفل التكريم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وقدم اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية الشكر لكل من أدى واجبه على النحو اللائق والمشرف، وطالب الجميع بأن يحذو حذوهم.

ومن جانبه، أعرب اللواء زكى صلاح الدين عن سعادته بهذه النماذج المشرفة ضمن صفوف وزارة الداخلية، وحثهم على مواصلة البذل والعطاء فى سبيل أداء رسالة أمن مصرنا الغالية.