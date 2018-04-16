video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 أبريل 2018 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسئول سورى: مستعدون للتعاون مع وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الإثنين، 16 أبريل 2018 03:01 م
مسئول سورى: مستعدون للتعاون مع وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نائب وزير الخارجية السورى الدكتور فيصل المقداد


دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد نائب وزير الخارجية السورى، "رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ التزامات سوريا بموجب اتفاق حظر الأسلحة الكيميائية " الدكتور فيصل المقداد، اليوم الاثنين، أن بلاده على استعداد تام للتعاون وتوفير كل التسهيلات اللازمة لوفد تقصى الحقائق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقيام بمهامه.

وأضاف المقداد - فى تصريحات لوكالة الأنباء السورية - أن وفد لجنة تقصى الحقائق وصل إلى دمشق منذ ثلاثة أيام، بطلب من سوريا، وذلك بهدف زيارة مكان الاستخدام "المزعوم" للأسلحة الكيميائية فى مدينة "دوما"، موضحا أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الوفد، جرى خلالها بحث التعاون بين الجانبين لتنفيذ المهمة المطلوبة بدقة وشفافية وحيادية.

وجدد التأكيد، أن دمشق شددت خلال الاجتماعات على استعدادها التام للتعاون، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لوفد تقصى الحقائق للقيام بمهامه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المصالحة الروسى: مستعدون لتقديم مواصلات وحراسة لخبراء منظمة حظر الكيماوى

روسيا: واشنطن تحاول تقويض دور منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فى سوريا

لندن تطالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بـ"محاسبة منفذى هجوم دوما"

سوريا

منظمه حظر الاسلحه الكيميائيه

قصف سوريا

العدوان الثلاثى على سوريا

دمشق




لا تفوتك
آلان شيرار: محمد صلاح سيتوج بجائزة الأفضل فى الدورى الإنجليزى

آلان شيرار: محمد صلاح سيتوج بجائزة الأفضل فى الدورى الإنجليزى

أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

حماقى ونانسى وبوسى وشيبة نجوم مهرجان موازين فى دورته الـ17

حماقى ونانسى وبوسى وشيبة نجوم مهرجان موازين فى دورته الـ17

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة