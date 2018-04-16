مسئول سورى: مستعدون للتعاون مع وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية







دمشق (أ ش أ)

أكد نائب وزير الخارجية السورى، "رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ التزامات سوريا بموجب اتفاق حظر الأسلحة الكيميائية " الدكتور فيصل المقداد، اليوم الاثنين، أن بلاده على استعداد تام للتعاون وتوفير كل التسهيلات اللازمة لوفد تقصى الحقائق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقيام بمهامه.

وأضاف المقداد - فى تصريحات لوكالة الأنباء السورية - أن وفد لجنة تقصى الحقائق وصل إلى دمشق منذ ثلاثة أيام، بطلب من سوريا، وذلك بهدف زيارة مكان الاستخدام "المزعوم" للأسلحة الكيميائية فى مدينة "دوما"، موضحا أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الوفد، جرى خلالها بحث التعاون بين الجانبين لتنفيذ المهمة المطلوبة بدقة وشفافية وحيادية.

وجدد التأكيد، أن دمشق شددت خلال الاجتماعات على استعدادها التام للتعاون، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لوفد تقصى الحقائق للقيام بمهامه.