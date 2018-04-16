مدرسة الميناء الإعدادية تنظم مهرجان الأنشطة الطلابية بالغردقة.. صور







البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت مدرسة الميناء الإعدادية بالغردقة مهرجان الأنشطة الطلابية، بحضور نورة فاضل وكيلة وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم .

وضم المهرجان معارض للاقتصاد المنزلى والتربية الفنية والمجال الصناعى والصحافة والزراعة والوسائل التعليمية، وخلال المهرجان تم عرض 65 مشروع برمجة لطلاب المدرسة، الهدف منه إخراج جيل قادر على الاستعانة والاستفادة بالتكنولوجيا الصحيحة .

من جانبه، قال أحمد حربى مدير مدرسة الميناء الاعدادية، إن فكرة مشروعات البرمجة التى قدمها الطلاب، نشأت من خلال الزيارة المجانية التى نظمتها المدرسة للطلاب الأوائل إلى شركة بترول خليج السويس، والتى تضمنت محاضرة فى " i .t " ، وتم طرح ومناقشة الموضوع مع مهندس الشركة، وعلى الفور تعاونت المدرسة مع وحدة البرمجة فى إدارة الإدارة التعليمية بالغردقة ، وبدأت فتح المجال أمام طلابها من أجل الفكر والإبداع وتدريب الطلاب من خلال معامل الحاسب الآلى بالمدرسة حتى تم الوصول إلى هذه المشروعات الرائعة للطلاب .

الجدير بالذكر ، أن برنامج المهرجان يشمل عرضا للمشروعات الخاصة بنظام البرمجة المعلوماتية التى أعدها الطلاب ، كما تم افتتاح معرض الاقتصاد والتربية الفنية والمجال الصناعى والمكتبات والصحافة والزراعة، كما قام الطلاب بعمل عرض رياضى معرض فنى بعنوان العرض الوطنى.



مهرجان الانشطة بمدرسة الميناء الاعدادية



مهرجان الأنشطة بمدرسة الميناء الاعدادية



مهرجان الأنشطة بمدرسة الميناء الاعدادية