محافظ مطروح يوقع غرامة 1000جنيه على أحد المحلات لإشغاله الشارع







مطروح – حسن مشالي

وقع اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، غرامة فورية بقيمة 1000 جنيه، على أحد المحال التجارية المخالفة، لعدم الالتزام بمنع الإشغالات وعرض بضاعتهم على الرصيف، مشددا أنه لن يسمح بأية إشغالات بالشوارع مع تغليظ العقوبات فى حالة تكرارها.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية، بشوارع مدينة مرسي مطروح، لمتابعة أعمال التطوير وإعادة الشيء لأصله عقب مد شبكات المرافق، حيث تم البدء تركيب بلدورات مضيئة وبلاط انترلوك وبلاط رخام ومقاعد لجلوس الجمهور على جانبي شارع الإسكندرية، عقب الانتهاء من مد شبكات البنية التحتية من غاز طبيعى وكهرباء وصرف مياه الأمطار وإعادة رصف شارع إسكندرية.

ووجه المحافظ، لرئيس مدينة مرسى مطروح، بعمل تقرير يومي لمتابعة الالتزام بأعمال التطوير خلال الفترات المحددة، مع سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإعادة الشيء لأصله فى الموعد المحدد، بما يتناسب مع الوجهة الحضارية والسياحية للمحافظة، التي تستقبل حوالي 7 ملايين مصطاف، خلال موسم الصيف.

رافق محافظ مطروح خلال الجولة، السيد الامام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ومحمد جابر رئيس مجلس المدينة والمديرين المعنيين.