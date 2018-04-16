محافظ كفرالشيخ يوجه بإزالة التعديات على أملاك الدولة بالحامول







كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول بكفر الشيخ، من إزالة المغاسل على بحير تيرة أمام قرية الكفر الشرقى والزعفران .

وقالت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة الحامول، إن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أكد على أهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التى يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها، ولن يسمح بالارتداد على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية التى تم إزالتها واستردادها، وستطبق عقوبات رادعة ضد هؤلاء طبقاً للقانون .

وأضافت ماضى، لـ" اليوم السابع ، كما شدد المحافظ بإزالة المغاسل التى على المجاري المائية لإهدارها للمياه ، وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.